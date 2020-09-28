Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии выявлено 298 новых случаев коронавируса


28.09.2020   11:01


В Грузии выявлено 298 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

К этому времени в Грузии подтверждено 5 552 случаев коронавируса.

Общее число выздоровевших составляет 1906 пациентов.

От коронавируса в стране умерли 28 пациентов.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.

В режиме карантина находятся 5 650 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.

Напомним, вчера, 27 сентября в Грузии было выявлено 294 новых случая коронавируса.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна