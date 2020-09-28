

В Грузии выявлено 298 новых случаев коронавируса

28.09.2020 11:01





В Грузии выявлено 298 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 5 552 случаев коронавируса.



Общее число выздоровевших составляет 1906 пациентов.



От коронавируса в стране умерли 28 пациентов.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



В режиме карантина находятся 5 650 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.



Напомним, вчера, 27 сентября в Грузии было выявлено 294 новых случая коронавируса.



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