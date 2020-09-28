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В Грузии от коронавируса скончались еще 3 человека


28.09.2020   11:13


В Грузии от коронавируса скончались 3 человека. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Двое из 3 умерших в Грузии от коронавируса пациентов лечились в Аджарии, один – в Тбилиси. Двое умерших – мужчины 65 и 70 лет, одна женщина в возрасте 57 лет. У всех были сопутствующие заболевания.

Всего от вируса в стране умер 31 человек.

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