

В Грузии от коронавируса скончались еще 3 человека

28.09.2020 11:13





В Грузии от коронавируса скончались 3 человека. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Двое из 3 умерших в Грузии от коронавируса пациентов лечились в Аджарии, один – в Тбилиси. Двое умерших – мужчины 65 и 70 лет, одна женщина в возрасте 57 лет. У всех были сопутствующие заболевания.



Всего от вируса в стране умер 31 человек.



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