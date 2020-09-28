|
|
|
148 пациентов вылечились от коронавируса в Грузии
28.09.2020 11:23
В Грузии 148 пациентов вылечились от коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
В настоящее время в Грузии подтверждено 5552 случая коронавируса, 2054 выздоровели.
В результате коронавируса в стране скончался 31 пациент.
В режиме карантина находятся 5 650 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.
Кроме того, в ковид-центрах находятся 800 человек. 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна