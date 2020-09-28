

148 пациентов вылечились от коронавируса в Грузии

28.09.2020 11:23





В Грузии 148 пациентов вылечились от коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



В настоящее время в Грузии подтверждено 5552 случая коронавируса, 2054 выздоровели.



В результате коронавируса в стране скончался 31 пациент.



В режиме карантина находятся 5 650 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.



Кроме того, в ковид-центрах находятся 800 человек. 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.





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