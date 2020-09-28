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Из 298 новых случаев коронавируса 175 связаны с Аджарией
28.09.2020 11:51
По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 298 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 175 связаны с Аджарией, 38 — с Имерети и 32 — с Тбилиси.
Остальные случаи распределены по другим регионам.
«72 процента случаев выявлено в Аджарии, что составляет 175 случаев, в Имерети — 9 процентов, т.е. 38 новых случаев, в Тбилиси — 7 процентов, 32 случая, в Гурии — 16 случаев, в Самегрело — Земо-Сванети — 14, в Самцхе-Джавахети — 11, в Квемо Картли — семь, в Кахетии — четыре», — заявила Энделадзе.
По ее словам, из 3500 пациентов, находящихся на лечении, состояние 25 критическое, 22 из них находятся на управляемом дыхании.
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