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Студенты вернутся в аудитории 19 октября по всей стране, кроме Аджарии
28.09.2020 14:44
По заявлению министра образования Грузии Михаила Чхенкели, студенты вернутся в аудитории 19 октября по всей стране, кроме Автономной республики Аджария.
Как сообщил он после заседания координационного совета, 19 октября занятия в аудиториях возобновят и профессиональные училища.
«19 октября студенты вернутся в аудитории везде, кроме Аджарии. Соответственно, университеты и профессиональные училища возобновят свое функционирование в аудиториях», - сказал Михаил Чхенкели.
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