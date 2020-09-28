

Студенты вернутся в аудитории 19 октября по всей стране, кроме Аджарии

28.09.2020 14:44





По заявлению министра образования Грузии Михаила Чхенкели, студенты вернутся в аудитории 19 октября по всей стране, кроме Автономной республики Аджария.



Как сообщил он после заседания координационного совета, 19 октября занятия в аудиториях возобновят и профессиональные училища.



«19 октября студенты вернутся в аудитории везде, кроме Аджарии. Соответственно, университеты и профессиональные училища возобновят свое функционирование в аудиториях», - сказал Михаил Чхенкели.



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