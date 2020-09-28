

Гамкрелидзе: будет 200-500 случаев ковида в день

28.09.2020 15:30





«Определенный отрезок времени в Грузии будет по 200, 400 и 500 случаев ковида в день», — заявил 28 сентября глава Национального центра по контролю за заболеваниями [NCDC] Амиран Гамкрелидзе.



Он заверил общественность, что ситуация находится под контролем, а больным оказывается необходимая помощь.



Эпидемиолог также рассказал о том, что страна перешла на новую модель управления пандемией, в рамках которой больным без симптомов или с мягкой формой ковида помощь окажут дома или в «ковид-отелях».



Замминистра здравоохранения Тамар Габуния, в свою очередь, сообщила, что для ковид-инфицированных в клиниках остаются свободными 775 коек, из тех трех тысяч, которые минздрав подготовил по поручению председателя правительства.



«Самая большая нагрузка сейчас в Батуми. Свободными остаются 80 коек, чтобы была возможность в случае надобности перевести туда пациентов», — отметила Габуния и добавила, что в «ковид-отелях» в Аджарии лечатся до 800 человек.



Инфицированные смогут покидать клинику без тестирования, если на 12-й день лечения у них не будет симптомов болезни. На тех, у кого есть симптомы, данное правило не распространяется.



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