

В Тбилиси за драку с гражданами Ирана задержаны двое мужчин

28.09.2020 16:09





Полиция задержала в Тбилиси двух молодых мужчин по обвинению в насилии и причинении вреда здоровью, сообщает МВД.



Как уже сообщалось, инцидент произошел в столице накануне в одном из скверов на улице Цотне Дадиани. По данным следствия, житель Тбилиси после ссоры ранил ножом гражданина Ирана и скрылся.



Пострадавшего доставили в больницу. Ранения оказались легкими, врачи оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное.



Полиции удалось задержать преступника спустя несколько часов. Во время личного обыска у него изъяли нож. Мужчина уже признал вину.



Также полиция задержала и второго мужчину, который был участником инцидента – по данным следствия, он ударил тупым предметом другого гражданина Ирана.



Уголовное дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «насилие», что наказывается лишением свободы на срок до трех лет.



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