

В Грузии от коронавируса скончался еще один, 32-й пациент

28.09.2020 17:31





В Грузии от коронавируса скончался еще один, 32-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Количество случаев инфицирования составляет в грузии 5552. Выздоровели 2054 пациента.



В режиме карантина 5637 граждан, под наблюдением в стационаре - 836, в ковид-гостиницах находятся 800 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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