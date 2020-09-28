|
|
|
В Грузии от коронавируса скончался еще один, 32-й пациент
28.09.2020 17:31
В Грузии от коронавируса скончался еще один, 32-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Количество случаев инфицирования составляет в грузии 5552. Выздоровели 2054 пациента.
В режиме карантина 5637 граждан, под наблюдением в стационаре - 836, в ковид-гостиницах находятся 800 человек.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна