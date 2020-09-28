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В Грузии от коронавируса скончался еще один, 32-й пациент


28.09.2020   17:31


В Грузии от коронавируса скончался еще один, 32-й пациент. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Количество случаев инфицирования составляет в грузии 5552. Выздоровели 2054 пациента.

В режиме карантина 5637 граждан, под наблюдением в стационаре - 836, в ковид-гостиницах находятся 800 человек.

Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

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