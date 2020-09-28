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Дело Шакарашвили: обвиняемые отказались от суда присяжных
28.09.2020 17:40
Обвиняемые в убийстве Георгия Шакарашвили отказались от рассмотрения их дела судом присяжных. Об этом журналистам сообщили адвокаты задержанных.
На предварительном слушании в Мцхетском районном суде обвиняемые достигшие совершеннолетия должны были решить, будет ли приговор по делу вынесен присяжными или решение вынесет судья.
Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили и Арчил Гагнидзе, по словам адвокатов, они отказались от заседания присяжных, поскольку приговор присяжных не может быть обжалован, а защита в случае необходимости, планирует обжаловать решение во всех судебных инстанциях.
«Несмотря на то, что у нас нет доверия к суду, мы оценили риски. У нас есть три инстанции и еще Европейский суд по правам человека, и решили довериться суду, независимо от того, какой у нас суд», — заявил журналистам адвокат Арчила Гагнидзе Васил Мамулашвили.
14 сентября в Мцхетском районном суде состоялся процесс над 11 совершеннолетними обвиняемыми. Судья оставил всех их в заключении и не изменил меру пресечения.
Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Экспертиза установила, что молодой человек захлебнулся в воде, однако на теле имеются многочисленные повреждения, полученные при жизни.
По делу проходят 17 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Часть из них обвиняется в групповом насилии, а часть — в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после бросили его в реку, где 19-летний футболист захлебнулся.
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