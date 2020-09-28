

Более 400 выздоровевших от коронавируса в Батуми сегодня покинут госпитали и ковид-гостиницы

28.09.2020 20:34







«Согласно критериям выздоровления, более 400 человек сегодня покинут клиники и ковид-гостиницы Батуми», — заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.



По словам Рижвадзе, речь идет о клинически выздоровевших людях.



«Сегодня было принято решение о ковид-статусе, который подразумевает критерии выздоровления, и, соответственно, к концу дня у нас будет более 400 клинически выздоровевших», — заявил Торнике Рижвадзе.



По его словам, эпидемическая ситуация в Аджарском регионе сложная, но абсолютно контролируемая.



До сегодняшнего дня в регионе было зарегистрировано более 2100 инфицированных.



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