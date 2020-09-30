

Начато следствие в связи со вчерашним инцидентом в Марнеули

30.09.2020 10:31





В связи с произошедшим в Марнеули инцидентом, в котором пострадали представители «Национального движения», журналист «Мтавари архи», а оператору Первого канала сломали камеру и нанесли физические оскорбления, Министерство внутренних дел Грузии начало расследование.



Как заявил журналистам директор Департамента полиции Квемо Картли Лаша Гогниашвили, расследование начато по фактам повреждения здоровья и воспрепятствования журналисткой деятельности.



По пояснению представителя МВД, в связи со случившимся правоохранители пока что никого не задержали. Как он сказал, у полиции пока нет полной информации о совершивших нападение, и для установления виновных ведется расследование.



«Расследование по факту повреждения здоровья Гиви Квеладзе мы начали без промедления по статье 126. Что касается факта избиения Джейхуна Мухамеда Али, расследование начато по статье 154 УК Грузии, что подразумевает воспрепятствование журналисткой деятельности. Производятся активные оперативно-розыскные и следственные действия с целью задержания совершивших преступление лиц. МВД делает все для обеспечения общественного порядка как в городе Марнеули, так и во всей Грузии. Всякого рода следственные действия будут произведены незамедлительно», - заявил Лаша Гогниашвили.



По его же словам, в тот момент, когда на Гиви Квеладзе было совершено нападение, правоохранителей не было на месте.



«Сразу же после поступления сообщения оперативные группы мгновенно явились на место происшествия и были начаты как следственные, так и розыскные мероприятия», - заявил Гогниашвили.



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