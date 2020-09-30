

Жители Самцхе-Джавахети накануне перекрыли дорогу, ведущую к грузино-турецкой границе

30.09.2020 12:31





Жители грузинского региона Самцхе-Джавахети, этнические армяне накануне перекрыли дорогу, ведущую к турецкой границе. Акция проходила вблизи КПП «Карцахи», – сообщила грузинская служба «Радио Свобода».



Собравшиеся заявили, что Турция поставляет оружие в Азербайджан через Грузию. Они требовали запретить движение грузового транспорта. На месте были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.



Jnews пишет, что молодые люди скандировали «Армения» и «Арцах». Спустя несколько часов участники акции открыли дорогу.



Днём ранее жители Самцхе-Джавахети собрались в селе Ждановка, в 25 километрах от армянской границы с требованием пропустить гуманитарный груз в Армению.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





