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Жители Самцхе-Джавахети накануне перекрыли дорогу, ведущую к грузино-турецкой границе
30.09.2020 12:31
Жители грузинского региона Самцхе-Джавахети, этнические армяне накануне перекрыли дорогу, ведущую к турецкой границе. Акция проходила вблизи КПП «Карцахи», – сообщила грузинская служба «Радио Свобода».
Собравшиеся заявили, что Турция поставляет оружие в Азербайджан через Грузию. Они требовали запретить движение грузового транспорта. На месте были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.
Jnews пишет, что молодые люди скандировали «Армения» и «Арцах». Спустя несколько часов участники акции открыли дорогу.
Днём ранее жители Самцхе-Джавахети собрались в селе Ждановка, в 25 километрах от армянской границы с требованием пропустить гуманитарный груз в Армению.
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