

Сотрудники компании Silknet устроили акцию протеста

30.09.2020 22:07





29 сентября бывшие сотрудники грузинской телекоммуникационной компании Silknet устроили акцию протеста. Протестующие, требовавшие повышения заработной платы и улучшения условий труда, утверждают, что их уволили из компании. Silknet ответила на протест заявлением.



Чего хотят протестующие?



«7 сентября мы связались с администрацией компании и потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда, нам отказали, а в случае устройства забастовки, пригрозили увольнением», — рассказала одна из протестующих Мзеона Садзаглишвили.



По ее словам, в условиях пандемии количество обращений, а, следовательно, и объем работы увеличился, но оплата осталась прежней.



«Мы потребовали повышения зарплаты. Из-за задействования дополнительных услуг и увеличения звонков, у существующих сотрудников увеличился объем работы, но зарплаты остались прежними».



Протестующие говорят, что после того, как их требования были отклонены, более 80 сотрудников Silknet 14 сентября объявили забастовку, после чего представители компании об увольнении, некоторых из забастовщиков, в итоге работы лишились около 50-ти человек.



Протестующие также говорят об угрозах физического насилия и письмах от руководителей с унижающим достоинство содержанием.



«После того, как мы потребовали повышения зарплаты, начались угрозы, что, нам нужен кнут, что нас вообще за людей не считают. В доказательство у нас есть т.н. «скрины» сообщений», — сказал другой протестующий, Зураб Микаия.



Организация «Сеть солидарности» выразила поддержку уволенным сотрудникам Silknet, а также предложила им юридическую помощь. По словам представителя организации Давида Омсарашвили, несправедливое отношение компании к работникам очевидно. Так как в период пандемии рабочее время сотрудников практически увеличилось примерно на 2 часа, однако это не отразилось на заработной плате.



«Были также несправедливые условия труда, нездоровое отношение, оскорбления, проблемы с охраной труда, которые проявились в период пандемии», — сказал Омсарашвили.



Позиция Silknet



Silknet заявляет, что никакой забастовки, с требованием улучшения условий труда, в компании не происходит.



«Эта информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение СМИ и общественность. Отдел обслуживания клиентов компании работает бесперебойно и обслуживает клиентов на полную мощность», — говорится в заявлении Silknet.



Кроме того, компания обвиняет бывших сотрудников в хищении денежных средств с использованием поддельных документов.



«До того, как бывшие сотрудники начали вышеупомянутые процессы, некоторые из тех же сотрудников неоднократно подавали в компанию поддельные больничные документы, так называемые бюллетени, в результате чего несколько десятков тысяч лари были незаконно присвоены». Silknet уже обратилась в соответствующие ведомства для изучения указанных фактов», — говорится в сообщении.



В заявлении также указаны причины увольнения, в нем указывается, что небольшая группа сотрудников прекратила рабочий процесс без какого-либо предупреждения или уважительной причины и не вышла на работу. В итоге руководство компании отреагировало в соответствии с требованиями действующего законодательства и трудового законодательства.



В беседе с Netgazeti протестующие отрицают обвинения компании, называя их абсурдными и постыдными. По словам бывших сотрудников Silknet, они надеются, что компания учтет и удовлетворит их требования, в противном случае они собираются обратиться в суд.



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