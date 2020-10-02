

От коронавируса вылечились еще 295 пациентов

02.10.2020 11:06





За последние 24 часа в Грузии от нового коронавируса выздоровели еще 295 пациентов и их число составляет 3 714. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



В Грузии выявлено 453 новых случая заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования составляет 7093. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Выздоровели еще 295 пациентов, их число увеличилось до 3 714. Скончались в стране 43 инфицированных. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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