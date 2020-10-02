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В Грузии от коронавируса скончались еще три пациента


02.10.2020   13:00


В Грузии от коронавируса скончались еще три пациента, количество умерших достигло 46. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Напомним, за последние 24 часа в Грузии выявлено 453 новых случая коронавируса, скончались 5 человек, число выздоровевших увеличилось до 295.

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