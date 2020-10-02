

Гамкрелидзе: Находящиеся в тесном контакте с инфицированным должны как можно скорее перейти в изоляцию

02.10.2020 13:27





«Находящиеся в тесном контакте с инфицированными лица, как можно скорее, безо всяких исследований должны перейти в изоляцию», — заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе по окончании заседания координационного совета.



Как отметил Гамкрелидзе, среди инфицированных коронавирусом преобладают пациенты с симптомами, а также находящиеся в контакте с ними лица.



«Быстрая изоляция контактирующих с инфицированными людей очень важна. Об этом шла речь сегодня на заседании координационного совета. Один из новых подходов, который у нас будет, заключается в том, что люди, находящиеся в тесном контакте с инфицированным человеком, должны как можно скорее перейти в изоляцию без какого-либо исследования, если у них есть возможность самоизолироваться, если такой возможности нет, то они подлежат переводу в 14-дневный карантин или изоляцию. Если у человека появляются симптомы, они должны звонить на номер «112», сделать тест, а затем управление происходит по другому протоколу. Это должно быть распространено среди населения как можно быстрее, чтобы человека, контактирующего с инфицированным, можно было быстро изолировать и зафиксировать, чтобы инфекция не распространялась дальше. Большинство этих новых случаев — это в основном пациенты с симптомами и люди, контактирующие с ними, где показатель заражаемости является самым высоким», — сказал Гамкрелидзе.





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