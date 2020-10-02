

Гамкрелидзе призывает население Аджарии носить маски и в открытом пространстве

02.10.2020 13:50





Руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рекомендует населению Аджарии носить маски и в открытом пространстве.



Об этом он заявил журналистам после заседания межведомственного координационного совета.



«Обращаюсь к населению Аджарии, поскольку в Аджарии у нас серьезное распространение, поэтому желательно и рекомендуется использовать маски и на открытых пространствах. Если кто-то ею не пользуется, это, разумеется, не будет наказуемо, но сегодня это рекомендуется, так как уровень инцидентности в Аджарии примерно в 7-8 раз выше, чем средний показатель по стране, поэтому в Аджарии желательно использовать маску и за пределами помещений», - сказал Гамкрелидзе.



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