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Гамкрелидзе призывает население Аджарии носить маски и в открытом пространстве
02.10.2020 13:50
Руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рекомендует населению Аджарии носить маски и в открытом пространстве.
Об этом он заявил журналистам после заседания межведомственного координационного совета.
«Обращаюсь к населению Аджарии, поскольку в Аджарии у нас серьезное распространение, поэтому желательно и рекомендуется использовать маски и на открытых пространствах. Если кто-то ею не пользуется, это, разумеется, не будет наказуемо, но сегодня это рекомендуется, так как уровень инцидентности в Аджарии примерно в 7-8 раз выше, чем средний показатель по стране, поэтому в Аджарии желательно использовать маску и за пределами помещений», - сказал Гамкрелидзе.
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