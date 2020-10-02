

Спасатели обнаружили в Хелвачаури попавший под оползень автомобиль и тела двух мужчин

02.10.2020 15:50





Спасатели нашли в Хелвачаури попавший под оползень автомобиль и тела двух мужчин. Информацию об этом распространяет Служба управления чрезвычайными ситуациями. По их данным, 120 пожарных-спасателей и тяжелая техника продолжают в непрерывном круглосуточном режиме поиск граждан, оказавшихся под оползнем массой 40 000 тонн.



«На месте дополнительно мобилизованы саперы Службы госбезопасности и Минобороны, которые искали попавшую под оползень машину. Также ведутся поисковые работы на реке Сатехия, из которой уже извлечена машина, ее водитель пропал. Поздно ночью в Аджарию прибыли вспомогательные силы со спецтехникой из Самегрело, Имерети, Тбилиси, к работам также подключились 60 пожарных-спасателей. Также утром 2 октября из Тбилиси выехала группа из 50 человек с соответствующим оборудованием. Из-за выпавших в Аджарии обильных осадков в Центр управления общественной безопасностью «112» поступило 440 сообщений, большинство из которых касалось затопленных улиц, первых этажей жилых домов, дворов и подвалов. В нескольких местах на дорогу сошли земляные массы, дорога перекрыта, поднялись реки», - сказано в сообщении.



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