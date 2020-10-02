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В одной из церквей Тбилиси прекратили богослужение из-за коронавируса
02.10.2020 21:09
В одной из церквей Тбилиси прекратили богослужение из-за распространения коронавируса. Эту информацию подтверждают в патриархии грузинской православной церкви (ГПЦ).
В ГПЦ говорят, что на определенное время служение и вправду прекратилось, но не уточняют, в какой именно церкви.
Ранее в сюжете канала «Мтавари» местные жители говорили, что вирус подтвердился у предводителя церкви Пантелеймона целителя и прихода церкви. В кадрах сюжета видно предупреждение, расклеенное на двери церкви: «Церковь закрылась на десять дней и не откроется».
Netgazeti также обратилось в Национальный центр по контролю за заболеваниями [NCDC]. В ведомстве ответили, что ведут исследование и позднее сделают заявление.
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