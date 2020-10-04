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370 из 554 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии
04.10.2020 13:01
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 370 из 554 новых случаев коронавируса зафиксированы в Аджарии, 65 - в Тбилиси, 63 – в Имеретии.
«Наибольшее количество по-прежнему в Аджарии, вчера было зарегистрировано 370 случаев, в Тбилиси - 65, в Имеретии - 63, в Самегрело-Земо Сванети - 28, в Квемо Картли - 11, в Шида Картли и Гурии – по 6 пациентов, в Мцхета-Мтианети - 4 и в Кахетии -1», - отметила Энделадзе.
В Грузии выявлено 554 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования составляет 8118. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Выздоровели еще 252 пациента, и их общее число составляет 4244.
В режиме карантина находятся 5392 человека, а в стационаре под наблюдением – 836. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 1100.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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