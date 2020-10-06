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Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии


06.10.2020   10:53


Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Грузии. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 58.

В настоящее время в стране выявлено 9 245 случаев заражения COVID-19, в том числе 4887 пациентов выздоровели.

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