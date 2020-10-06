

В Грузии выявлено 549 новых случаев коронавируса

06.10.2020 11:04





В Грузии выявлено 549 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 9 245 случаев коронавируса. Выздоровели еще 268 пациентов, общее число выздоровевших составляет 4 887 пациентов.



От коронавируса в стране умерли 58 пациентов.



В режиме карантина находятся 5 392 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 836 человек.



Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1 100.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 578 новых случаев коронавируса.



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