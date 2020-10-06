|
|
|
85 из 710 детсадов, проверенных инспекцией труда, не удовлетворили рекомендациям Минздрава
06.10.2020 11:53
По словам главы департамента инспекции условия труда Беки Перадзе, 625 из 710 проверенных к этому времени детских садов соответствуют требованиям, разработанным Минздравом для превенции коронавируса.
Как пояснил Бека Перадзе, 85 из проверенных детсадов не удовлетворили требованиям Минздрава. По его словам, проверка детских садов ведется в активном режиме и продлится до 12 октября.
Напомним,12 октября, в детских садах, за исключением региона Аджарии, возобновится воспитательный процесс.
В связи с пандемией Минздрав уже разработал рекомендации, при соблюдении которых в детсадах возобновится воспитательный процесс.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна