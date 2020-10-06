

85 из 710 детсадов, проверенных инспекцией труда, не удовлетворили рекомендациям Минздрава

06.10.2020 11:53





По словам главы департамента инспекции условия труда Беки Перадзе, 625 из 710 проверенных к этому времени детских садов соответствуют требованиям, разработанным Минздравом для превенции коронавируса.



Как пояснил Бека Перадзе, 85 из проверенных детсадов не удовлетворили требованиям Минздрава. По его словам, проверка детских садов ведется в активном режиме и продлится до 12 октября.



Напомним,12 октября, в детских садах, за исключением региона Аджарии, возобновится воспитательный процесс.



В связи с пандемией Минздрав уже разработал рекомендации, при соблюдении которых в детсадах возобновится воспитательный процесс.



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