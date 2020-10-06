

У первоклассника тбилисской публичной школы №21 подтвердился коронавирус

06.10.2020 14:07





Коронавирус подтвердился у первоклассника тбилисской публичной школы №21. Об этом сообщила директор школы Тамар Амзашвили.



По ее словам, заражение связано с праздником, на котором первоклассник побывал в субботу. По словам директора, у ребенка нет симптомов.



«Последний раз ребенок был в школе в пятницу. Насколько мне известно, в субботу он был на каком-то празднике. Родители узнали, что инфицирован кто-то из тех, с кем у ребенка был контакт, поэтому родители провели тестирование, а ребенок по сей день без симптомов. Вчера ночью об этом сообщили мне. Я сразу позвонила эпидемиологу нашего района и передала информацию. Сегодня утром позвонила в Центр контроля заболеваний, в курсе дела Министерство образования, я обратилась к родителям », - сказала директор школы.



По ее словам, школа своими силами провела дезинфекцию, а по завершению учебного процесса там ожидают специальную бригаду.



По словам директора, сегодня в школу никто из одноклассников зараженного ребенка не пришел.



«В остальных классах протекает обычный учебный процесс. Завтра мы продолжим в зависимости от того, какие рекомендации дадут эпидемиологи», - сообщила она.



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