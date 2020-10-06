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Пока неясно, где состоится матч Армения-Грузия
06.10.2020 14:34
После важнейшего матча с Беларусью 8 октября, согласно плану, ровно через три дня наша сборная должна отправиться в Ереван для встречи с командой Армении.
В свете крайне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе становится все более сомнительным, что международные футбольные матчи будут проводиться в стране, вовлеченной в военный конфликт.
Завтра, 7 октября, в Ереване должна была состояться товарищеская игра между сборными Армении и Албании, но по соображениям безопасности УЕФА решил отменить матч.
«Товарищеский матч между Арменией и Албанией, намеченный на 7 октября, отложен.
Решение было принято в связи с ситуацией в регионе. УЕФА следит за ситуацией и объявит соответствующее решение в связи с матчем Армения-Грузия», — сообщает Федерация футбола Армении.
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