

Пока неясно, где состоится матч Армения-Грузия

06.10.2020 14:34





После важнейшего матча с Беларусью 8 октября, согласно плану, ровно через три дня наша сборная должна отправиться в Ереван для встречи с командой Армении.



В свете крайне напряженной ситуации в Нагорном Карабахе становится все более сомнительным, что международные футбольные матчи будут проводиться в стране, вовлеченной в военный конфликт.



Завтра, 7 октября, в Ереване должна была состояться товарищеская игра между сборными Армении и Албании, но по соображениям безопасности УЕФА решил отменить матч.



«Товарищеский матч между Арменией и Албанией, намеченный на 7 октября, отложен.



Решение было принято в связи с ситуацией в регионе. УЕФА следит за ситуацией и объявит соответствующее решение в связи с матчем Армения-Грузия», — сообщает Федерация футбола Армении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





