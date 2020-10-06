

Грузия надеется через две-три недели получить медикамент «Ремдесивир» для лечения коронавируса

06.10.2020 20:04





С большой вероятностью, через две-три недели Грузия получит самый обнадеживающий на сегодня противовирусный медикамент «Ремдесивир», что еще более снизит количество смертей», — заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



По его словам, власти ведут интенсивные переговоры в связи с данным вопросом.



«Руководство страны ведет очень интенсивные переговоры и скоро, предположительно через 2-3 недели, Грузия будет, наверное, первой страной в Восточной Европе, которая получит самый обнадеживающий на сегодня противовирусный медикамент «Ремдесивир», который не утверждается, что он действительно помогает в лечении от коронавируса, но среди других медикаментов считается самым обнадеживающим, настолько, что в Америке еще не производят его в достаточном количестве, а американское правительство его закупило заранее. Из европейских стран мы пытаемся найти какие-либо пути, чтобы приобрести этот медикамент. Через две-три недели Грузия получит самый обнадеживающий на сегодня противовирусный медикамент «Ремдесивир», что еще более снизит смертность, которая и так невысокая», — заявил Церцвадзе.





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