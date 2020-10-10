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В Грузии выявлено 519 новых случаев коронавируса


10.10.2020   11:33


В Грузии за сутки выявлено 519 новых случаев коронавируса, выздоровели 253 пациента. Соответствующая информация недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

В настоящее время в Грузии подтверждено 11 271 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 6 119 граждан.

За сутки скончались ещё 6 инфицированных, общее число умерших возросло до 78 человек.

На карантине находится 5 971 человек, в больницах — 836 инфицированных.

Напомним, вчера в Грузии было выявлено 527 новых случаев коронавируса, шесть пациентов скончались.

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