

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

10.10.2020 11:53





По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 519 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 222 связаны с Аджарией и 137 — с Тбилиси. Остальные случаи приходятся на другие регионы страны.



«В Аджарии 222 новых случая коронавируса, вчера было 190, есть небольшой рост.



Незначительное снижение в Тбилиси — 137 случаев, вчера было 179.



В Имерети — 99;



Квемо Картли — 31;



Гурия и Мцхета-Мтианети — по 10 случаев;



Шида Картли — 7;



Самегрело-Земо Сванети — 5;



Кахетии — 3,



Самцхе — Джавахети — 1 и один импортированный случай», — рассказала Марина Энделадзе.



За 24 часа в Грузии выявлено 519 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 253. В настоящее время в стране подтверждено 11 271 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 6 119 граждан.





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