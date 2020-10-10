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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии


10.10.2020   11:53


По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 519 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 222 связаны с Аджарией и 137 — с Тбилиси. Остальные случаи приходятся на другие регионы страны.

«В Аджарии 222 новых случая коронавируса, вчера было 190, есть небольшой рост.

Незначительное снижение в Тбилиси — 137 случаев, вчера было 179.

В Имерети — 99;

Квемо Картли — 31;

Гурия и Мцхета-Мтианети — по 10 случаев;

Шида Картли — 7;

Самегрело-Земо Сванети — 5;

Кахетии — 3,

Самцхе — Джавахети — 1 и один импортированный случай», — рассказала Марина Энделадзе.

За 24 часа в Грузии выявлено 519 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 253. В настоящее время в стране подтверждено 11 271 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 6 119 граждан.

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