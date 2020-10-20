

Имнадзе: Если у вас поднялась температура, но не было контакта с инфицированным, не звоните сразу на 112

20.10.2020 11:14





Заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе призывает население не звонить в 112, как только будет зафиксирована температура, если они не контактировали с человеком, инфицированным коронавирусом. Как заявил Имнадзе в программе «360 градусов» телекомпании «Палитраньюс», в это время кому-то действительно нужна скорая помощь и звонок может быть занят.



«Сознательность нашего населения является самым важным не только сохранении дистанции и ношении масок, но и в том случае, если у вас поднялась температура, не звоните в ту же минуту в 112, если не считаете, что действительно контактировали с инфицированным коронавирусом, переходите на самоизоляцию. Может быть, в это время кому-то действительно нужна скорая помощь, а она занята вашим звонком. Надо сказать, это реальность », - сказал Имнадзе.



По его словам, «коронавирус будет еще долго».



«Точечные ограничения всегда будут необходимы, остановить страну полностью для управления коронавирусом невозможно. Коронавирус будет еще долго, и мы не можем останавливаться - страна должна жить, должна учиться, но мы все должны максимально защищать себя», - сказал Имнадзе.



При этом, по словам Имнадзе, в связи с коронавирусом опробованы многие лекарства, но ни одно из них не оказалось столь же эффективным, как методы лечения, применяемые при гепатите С.



«К счастью, 85% практически не потребуется лечение, просто они должны быть максимально изолированными. Чтобы ситуация в стране не усложнилась еще больше, главное, чтобы те примерно 15%, кто будут тяжелыми, будут нуждаться в помощи и больничных койках, вовремя получили помощь. Также 2%, кто окажется в критически тяжелом состоянии и будет нуждаться в реанимации, должны своевременно получить помощь», - заявил Имнадзе.





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