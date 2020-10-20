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В Грузии выявлено 1 194 новых случаев коронавируса, выздоровели 328 пациентов
20.10.2020 11:30
В Грузии выявлено 1 194 новых случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
К этому времени в Грузии подтверждено 19 857 случаев коронавируса. Выздоровели еще 328 пациентов, общее число выздоровевших составляет 8 666 пациентов.
От коронавируса в стране умерли еще 15 пациентов, всего количество умерших составляет 153 человека.
В режиме карантина находятся 6 407 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 2 862 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1 420.
Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.
Напомним, вчера в Грузии было выявлено 1 186 новых случаев коронавируса.
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