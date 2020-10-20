

15 пациентов умерли от коронавируса в Грузии

20.10.2020 11:40





В Грузии от коронавируса умерли 15 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 158.



Сегодня выявлено 1194 новых случая заражения коронавирусом. К этому времени в Грузии подтверждено 19 857 случаев коронавируса. Выздоровели 328 пациентов, общее количество — 8 666.



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