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15 пациентов умерли от коронавируса в Грузии
20.10.2020 11:40
В Грузии от коронавируса умерли 15 пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 158.
Сегодня выявлено 1194 новых случая заражения коронавирусом. К этому времени в Грузии подтверждено 19 857 случаев коронавируса. Выздоровели 328 пациентов, общее количество — 8 666.
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