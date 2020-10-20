

Как лечить коронавирус в домашних условиях - советы врача

20.10.2020 12:57





Врач-инфекционист из Грузии, работающий в американском Университете Джонса Хопкинса, поделился советами по лечению коронавируса в домашних условиях.



Мамука Мачаидзе рекомендует пить много жидкости и больше двигаться. Специалист также призывает воздерживаться от бесконтрольного приема препаратов, в том числе жаропонижающих.



Как лечится от ковида в домашних условиях:



Во-первых, если у вас подтвердился ковид, вероятность того, что он у вас пройдет в легкой форме весьма велика! Более, чем вероятность развития обострения. Придя в клинику с легкой формой заболевания, вы, скорее всего, не получите иного лечения.



Естественно, вы должны связаться со своим врачом по любым вопросам (как показывает практика, иногда сложно связаться с врачом для получения консультации);



Употребляйте как можно больше жидкости (сердечная недостаточность — одно из исключений, когда нужно соблюдать осторожность при приеме жидкости);



Не пейте жаропонижающие при температуре ниже 38,3 градусов.



Упражняйтесь как можно больше — ходите по комнате, делайте приседания, все, что дает нагрузку на мышцы ног. Не принимайте самостоятельно аспирин (или любой другой препарат для разжижения крови), если вам не прописал его врач согласно другим показаниям;



Звоните в 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб) при появлении следующих симптомов: затрудненное дыхание; продолжительная боль в области груди или чувство сдавленности, головокружение, покраснение лица или губ.



Существует ряд исследований указывающих на связь содержания в организме витамина D с тем, в какой форме проходит болезнь, а также со случаями смертности от ковида. Поэтому врач советует следующее: если вы знаете, что у вас дефицит витамина D, продолжайте принимать витамин D, в ином случае проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.



Если вы являетесь ковид-инфицированным, или производите уход за лицом с подозрением на ковид, при контакте надевайте маску, часто мойте руки; По возможности, пациенту рекомендуется иметь отдельную комнату, ванную, индивидуальные белье и посуду, которые моются и стираются отдельно. Часто протирайте поверхности дезинфицирующим средством, использую при уборке резиновые перчатки. Естественно, в период болезни, у пациента не должно быть посетителей.



«Ни один тест и ни один врач не совершенны! Если у вас был контакт с человеком с подтвержденным ковид-диагнозом и у вас появились характерные симптомы, даже при получении отрицательного теста, вы должны соблюдать эти рекомендации», — пишет специалист.



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