

Инфекционист: Грузия может мобилизовать более 6 тысяч коек

20.10.2020 13:02





Грузия может мобилизовать более шести тысяч коек для инфицированных коронавирусом, уверяет директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



Выступая на брифинге, инфекционист рассказал, что на данный момент по всей Грузии мобилизовано 4300 коек, однако, это число «не фиксированное и не окончательное».



«Реальный ресурс в случае надобности — больше шести тысяч. Использована только часть потенциала страны, потому что большего сейчас не нужно», — считает он.



Церцвадзе также сказал, что теоретически может наступить момент, когда госпитальный сектор не выдержит нагрузку.



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