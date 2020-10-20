

Служба «112» - в течение суток было зафиксировано до 3000 нецелевых звонков

20.10.2020 14:05





«Несмотря на эпидситуацию в стране, в службу 112 поступило до 3000 нецелевых и информационных звонков за сутки, что затрудняет рабочий процесс», — об этом говорится в заявлении Центра по управлению общественной безопасностью МВД — 112.



По информации службы, согласно сегодняшним данным, операторы принимают до 18 тысяч звонков.



Несмотря на эпидситуацию в стране, в течение 24 часов было зафиксировано до 3000 нецелевых и информационных звонков в службу 112, что затрудняет рабочий процесс. В результате те, кто действительно нуждается в помощи, когда секунды имеют решающее значение, не могут дозвониться до нас, что вызывает недовольство населения.



По мере увеличения числа заражений увеличивается и рабочая нагрузка. 112 будет продолжать работать в особом режиме в круглосуточном режиме, чтобы каждый гражданин получил высокий уровень обслуживания, как в случае возникновения чрезвычайной ситуации, так и в связи с вирусом», — говорится в заявлении ведомства.



Центр управления общественной безопасностью призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность и не звонить без цели по номеру 112.





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