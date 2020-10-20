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Регбийный матч Грузия-Россия вновь отложен из-за коронавируса


20.10.2020   16:20


Европейская федерация регби (Rugby Europe) приостановила все соревнования под своей эгидой до конца ноября из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба организации.

1 ноября сборная Грузии в Тбилиси должна была провести матч чемпионата Европы против России. Новая дата проведения поединка пока неизвестна.

Ранее глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии.

Rugby Europe объявляла о решении приостановить все матчи под эгидой организации и в марте этого года - поединок Грузия-Россия изначально должен был состояться 14 марта.

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году.

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