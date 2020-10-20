

Отель «Holiday Inn» примет пациентов с коронавирусом

20.10.2020 16:57





По словам члена совета директоров «Adjara Group» Нино Замбахидзе, отель «Holiday Inn» будет принимать пациентов с коронавирусом.



Как заявила Нино Замбахидзе, гостиница будет выполнять функцию микробольницы для тех пациентов, у которых мало и слабо проявляется болезнь.



«Это было решение нашей группы, потому что у нас был хороший опыт. Во время пандемии «Holiday Inn» был зоной COVID, где мы могли привести людей в карантин и сегодня отель приобрел небольшую функцию приема инфицированных коронавирусом в легкой форме. Это для нас, как для бизнеса, очень хорошо и в то же время создает комфортные условия для людей, у которых слабо проявляется это заболевание и поэтому они не могут перейти в самоизоляцию, но легко могут перенести болезнь в комфортной среде», — заявила Замбахидзе.



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