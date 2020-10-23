

В Грузии выявлено 1 759 новых случаев коронавируса

23.10.2020 11:15





В Грузии выявлено 1 759 новый случаев коронавируса. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 24 562 случаев коронавируса. Выздоровели еще 350 пациентов, общее число выздоровевших составляет 9 751 пациентов.



От коронавируса в стране умерли еще 5 пациентов, всего количество умерших составляет 183 человека.



В режиме карантина находятся 4 408 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 3 155 человек. Количество людей в ковид-гостиницах составляет 1 848.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.



Напомним, вчера в Грузии было выявлено 1 595 новых случаев коронавируса.



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