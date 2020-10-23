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Имнадзе: К концу ноября, вероятно, будет 3000-4000 случаев инфицирования в день


23.10.2020   13:29


Как заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, эпидемиологи ожидают к концу ноября, что в стране будет от 3000 до 4000 случаев коронавируса в день.

Об этом Имнадзе заявил на брифинге в администрации правительства.

«Завтра у нас будут обновленные прогнозы. Мы используем около трех математических моделей. Вероятно, в день будет 3000-4000 случаев инфицирования», — сказал Паата Имнадзе.

По его словам, за последние дни в Грузии было проведено от 8 до 10 тысяч тестов PCR.

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