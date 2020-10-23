

В Грузии ежедневно проводится 9-10 тысяч тестов на коронавирус - Гамкрелидзе

23.10.2020 14:31





В Грузии ежедневно проводится 9-10 тысяч тестов на коронавирус. Об этом заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе,



Он отметил, что этого достаточно для существующих в стране масштабов распространения коронавируса, и в этом направлении нет проблем.



«У нас общий уровень тестирования от 213 000 до 214 000 на 1 миллион населения. Каждый день это 9-10 тысяч тестов, что достаточно для этого масштаба эпидемии. Давайте не паниковать, но и расслабляться не стоит», - сказал Гамкрелидзе.



Для справки, за последние сутки в Грузии выявлено 1759 новых случаев коронавируса, 350 пациентов выздоровели, 5 умерли.





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