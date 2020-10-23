

В Грузии 397 тяжелобольных пациентов, из них 82 подключены к аппарату ИВЛ

23.10.2020 19:46





Cогласно данным официальной статистики по распространению коронавируса в Грузии, на 23 октября в стране насчитывается 397 тяжело больных пациентов.



Всего активных случаев заражения — 14,421, из которых 3,234 пациента проходят лечение в стационаре.



«На сегодняшний день у нас 397 тяжелобольных, из них 201 в Тбилиси и 80 в Аджарии. Из указанного общего числа, 82 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из подключенных к ИВЛ, в клиниках Тбилиси — 53 пациента, в Аджарии — 12.



В ковид-гостиницах находится 2,025 человек, из них 1,110 в Аджарии и 676 в Тбилиси. 9,162 человека проходят лечение на дому», — сообщают в правительстве.



Всего Грузии было выявлено 24,562 случая заражения, 9,751 из них выздоровели, а 183 скончались.



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