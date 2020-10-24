

В Грузии от коронавируса умерли еще 10 пациентов

24.10.2020 11:41





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 10 пациентов. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Кроме того, в Грузии выявлен 1 941 новый случай коронавируса и к этому времени в стране в целом подтверждено 26 503 случая коронавируса.



Выздоровели еще 412 пациентов, и общее число выздоровевших составляет 10 163.



К этому времени жертвами коронавируса в стране в общей сложности стали 193 человека.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





