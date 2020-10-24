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В Грузии от коронавируса умерли еще 10 пациентов
24.10.2020 11:41
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 10 пациентов. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Кроме того, в Грузии выявлен 1 941 новый случай коронавируса и к этому времени в стране в целом подтверждено 26 503 случая коронавируса.
Выздоровели еще 412 пациентов, и общее число выздоровевших составляет 10 163.
К этому времени жертвами коронавируса в стране в общей сложности стали 193 человека.
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