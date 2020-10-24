

Гамкрелидзе: В случае появления симптомов оставайтесь дома, будьте изолированы, позвоните семейному врачу

24.10.2020 14:58





В случае появления симптомов рекомендация проста – каждому из нас следует знать имя, фамилию и номер телефона своего семейного врача, оставайтесь дома и будьте максимально изолированы, - об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе после рабочей встречи членов Межведомственного совета.



По его словам, если гражданин не знает, кто его семейный врач, он звонит по номеру 112, который перенаправит его к семейному врачу.



«Основная часть инфицированных - это больные с симптомами. Этими симптомами являются температура, кашель, затруднение дыхания. В случае появления каждого из этих симптомов рекомендация проста - каждый из нас должен знать имя, фамилию и номер телефона своего семейного врача. При появлении симптома очень важно оставаться дома, быть как можно более изолированным, позвонить своему семейному врачу, который объяснит, как себя вести. Если человек не знает, кто его семейный врач, он звонит по номеру 112, который перенаправит к семейному врачу, чтобы все это управлялось по назначению врача», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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