

В Грузии зафиксировано 1872 новых случая коронавируса

26.10.2020 11:12





За последние 24 часа в Грузии выявлен 1872 новых случая коронавируса и общее количество случаев инфицирования составляет 30303. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



От коронавируса выздоровели еще 603 пациента, и общее число выздоровевших составляет 11370.



В режиме карантина находится 4112 человек, а в стационаре под наблюдением – 3 766. Вместе с тем, число лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет 2268.



В стране от коронавируса умерли еще 14 пациентов. В общей сложности количество жертв этой инфекции в Грузии составляет 215.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был перевезен для лечения из-за рубежа.



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