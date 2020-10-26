

В Грузии от коронавируса умерли еще 14 пациентов

26.10.2020 11:15





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли еще 14 пациентов и количество жертв этой инфекции в стране выросло до 215. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



За последние сутки в стране выявлено 1872 новых случаев коронавируса. Общее же количество подтвержденных случаев коронавируса составляет 30303.



Выздоровели еще 603 пациента, и их общее число составляет 11370.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





