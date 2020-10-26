

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

26.10.2020 12:04





За последние 24 часа было выявлено 1872 новых случая коронавируса, в результате чего общее количество достигло 30 303, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.



«К сожалению, за сутки скончались 14 человек, в Тбилиси — 8 человек, в Имерети — 4, а в Аджарии — 2. С 26 февраля 2020 года у нас всего 215 смертей.



Из 1872 случаев, выявленных сегодня, 913 — в Тбилиси, 296 — в Аджарии, 337 — в Имерети, 89 — в Квемо Картли, 54 — в Шида Картли, 32 — в Гурии, 90 — в Самегрело и Земо Сванети, 13 — в Кахетии, 30 — в Мцхета-Мтианети, 11 в Самцхе-Джавахети, 7 — в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети», — заявил Бердия Сичинава.



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