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Сразу четыре детских писателя из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен в 2021 году


26.10.2020   16:03


Грузия представила пять номинантов на международную премию памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2021 году. Имена номинантов опубликованы на официальном сайте премии.

Это детские авторы: Ирма Малацидзе, Мариам Циклаури, Бондо Мацаберидзе, Теа Топурия, а также Никозская Школа искусств имени Святого Александра Окропиридзе.

Премия памяти Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren Memorial Award) – шведская премия за достижения в детской литературе, основанная правительством Швеции в 2002 году в честь легендарной детской писательницы. Премия присуждается ежегодно, призовой фонд составляет пять миллионов шведских крон (более полумиллиона долларов).

Эта премия – крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Она присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.

Всего на престижную премию в области детской литературы претендуют 263 участника из 69 стран. Лауреат будет объявлен 13 апреля 2021 года.

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