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В Батуми состоялось скромное открытие футбольного стадиона
28.10.2020 11:54
В Батуми официально открылся новый футбольный стадион, соответствующий категории IV стандарта UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций).
Премьер-министр Георгий Гахария заявил на церемонии открытия, что очень многие футбольные болельщики мечтали открыть этот стадион. Он подчеркнул, что, хотя этот стадион должен был открыться более торжественно, в условиях пандемии решено было провести скромную церемонию.
При этом Гахария отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, Грузия продолжает строительство и открытие новых стадионов, дорог, газификацию и многое другое.
Строительство стадиона в Батуми стоимостью 141 миллион лари (около 44 миллионов долларов) началось в январе 2018 года на восьми гектарах земли.
Батумский футбольный стадион спроектирован турецкой архитектурной фирмой Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей.
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