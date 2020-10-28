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В Батуми состоялось скромное открытие футбольного стадиона


28.10.2020   11:54


В Батуми официально открылся новый футбольный стадион, соответствующий категории IV стандарта UEFA (Союза европейских футбольных ассоциаций).

Премьер-министр Георгий Гахария заявил на церемонии открытия, что очень многие футбольные болельщики мечтали открыть этот стадион. Он подчеркнул, что, хотя этот стадион должен был открыться более торжественно, в условиях пандемии решено было провести скромную церемонию.

При этом Гахария отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, Грузия продолжает строительство и открытие новых стадионов, дорог, газификацию и многое другое.

Строительство стадиона в Батуми стоимостью 141 миллион лари (около 44 миллионов долларов) началось в январе 2018 года на восьми гектарах земли.

Батумский футбольный стадион спроектирован турецкой архитектурной фирмой Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей.

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