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В Кутаиси от коронавируса вылечился месячный младенец


28.10.2020   14:37


В Кутаиси вылечился от коронавируса пациент, которому всего один месяц. Фото младенца, которого выписали сегодня из клиники, опубликовала кутаисская клиника «ЭлДжи и компания».

По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, в Грузии за последние сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 2 197 пациентов.

Общее количество выздоровевших с начала пандемии составляет 14 829, это 44% от зараженных – всего в Грузии зафиксировано 33 858 случаев инфицирования.

За минувшие сутки было проведено 9 126 тестирований. Выявлен 1 731 новый случай коронавируса.

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