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У шести грузинских футболистов подтвердился коронавирус
28.10.2020 23:17
Игроки кобулетского футбольного клуба «Шукура» заразились коронавирусом. Информацию об этом в социальной сети распространяет футбольный клуб.
"У шести игроков «Шукура» (Кобулети) подтвердился коронавирус. В связи со сложившейся ситуацией, матч следующего тура состоится 8 ноября. Спасибо всем, кто поддержал нас в это непростое время! Желаем нашим парням скорейшего выздоровления. Позаботьтесь о собственном здоровье и здоровье окружающих. Соблюдайте рекомендации. Желаем крепкого здоровья», - отмечается в информации клуба.
За прошедшие 24 часа в Грузии было выявлено 1 731 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных увеличилось до 33 858.
За прошедшие сутки в стране выздоровели 2197 пациентов, всего от коронавируса излечились 14 829 человек.
Общее количество жертв COVID-19 составляет 253 человек.
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