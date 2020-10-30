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Шесть человек погибли в результате ДТП на автобане в Грузии
30.10.2020 10:27
Министерство внутренних дел Грузии распространяет официальную информацию в связи с ДТП, произошедшим близ Гори.
По предварительной информации, в результате аварии 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
«30 октября 2020 года на 77-м километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе грузовик «Дафи» с номерными знаками Турции, двигавшийся в западном направлении, столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
По предварительной информации, в результате ДТП 5 пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Расследование в связи с ДТП ведется по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в сообщении.
Позже стало известно, что погиб еще один - шестой пассажир. Пациент с тяжелейшими травмами был помещен в реанимационное отделение клиники «Гормеди».
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